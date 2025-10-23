Росіяни розстріляли пʼятьох цивільних на Донеччині. Серед них — троє членів однієї родини

Новини

Російські окупанти розстріляли пʼятьох беззбройних жителів Донецької області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Це сталося 20 жовтня в селі Званівка Бахмутського району.

У підвал приватного будинку, де переховувалося подружжя з двома синами, увірвалися окупанти. Вони вимагали інформацію про українських захисників. Не отримавши відповідей, один з них розстріляв беззбройних людей.

На місці загинули батько і старший син, а молодшого та ще двох сусідів — 62-річну жінку та її 30-річного сина — окупанти вбили в сусідньому будинку.

Пораненій в обличчя жінці вдалося дістатися підконтрольної Україні території — саме вона розповіла про воєнний злочин російських окупантів.