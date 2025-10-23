У Польщі заарештували українця, його звинувачують у шпигунстві за військовими обʼєктами для РФ

Новини

У польському місті Біла Підляська поліція затримала двох громадян України — 24-річних Богдана К. і Кирила Т. Першого підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє Національна прокуратура Польщі.

Під час обшуків у затриманих знайшли майже 30 грамів наркотиків.

Крім того, під час перевірки телефону Богдана К. слідчі виявили листування, де він нібито передавав людині, що спілкувалася російською, фото і координати військових обʼєктів Польщі. Цю інформацію він, за даними слідства, надсилав російським спецслужбам.

Прокуратура звинувачує Богдана К. у діяльності на користь іноземної розвідки та передачі даних, що можуть зашкодити безпеці Польщі. Чоловік своєї провини не визнав. Суд вирішив взяти його під арешт на три місяці.

Другого українця, Кирила Т., звинувачують лише у зберіганні наркотиків — його не заарештували, але застосували інші запобіжні заходи.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Раніше трьох українців відправили під варту в Польщі та Румунії за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За версією слідчих, вони намагалися відправити в Україну посилки з вибухівкою.