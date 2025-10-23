ЄС остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Які обмеження введуть
Автор:
- Ірина Перепечко
Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає «Суспільне». Також про це в X написала верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас.
За словами Расмуссена, новий пакет введе нові комплексні заходи щодо нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також її тіньового флоту.
Міністр відзначив заборону на імпорт російського зрідженого природного газу як важливий крок на шляху до повної відмови ЄС від російських енергоносіїв.
Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас розповіла, що новий пакет обмежень націлений, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.
- Цей новий пакет санкцій проти Росії блокували щонайменше дві європейських країни — Словаччина й Австрія.