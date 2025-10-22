Новини

ЄС готує нові санкції проти Росії. Медіа розповіли, що буде в 19-му пакеті

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

Лідери Європейського Союзу цього тижня схвалять 19-й пакет санкцій проти Росії. Їхньою головною метою стане обмеження доходів Москви від енергоносіїв і посилення тиску на Кремль.

Про це повідомляють Bloomberg і Reuters.

Серед основного в новому пакеті:

Обмеження стосуватимуться понад 100 нафтових танкерів, що беруть участь у незаконній торгівлі енергоносіями. Загалом до чорного списку ввійде близько 550 суден.

Пакет був затриманий через заперечення кількох країн, зокрема Австрії, Угорщини та Словаччини, але всі вони зрештою погодилися його ухвалити.