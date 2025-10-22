ЄС готує нові санкції проти Росії. Медіа розповіли, що буде в 19-му пакеті

Новини

Лідери Європейського Союзу цього тижня схвалять 19-й пакет санкцій проти Росії. Їхньою головною метою стане обмеження доходів Москви від енергоносіїв і посилення тиску на Кремль.

Про це повідомляють Bloomberg і Reuters.

Серед основного в новому пакеті:

заборона імпорту російського скрапленого газу (СПГ) із січня 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося;

нові обмеження проти російських банків і кредиторів у Центральній Азії;

санкції проти криптовалютних бірж, що допомагають обходити попередні обмеження;

обмеження для компаній з Китаю та Індії, які допомагали Росії обходити санкції;

заборона експорту до Росії товарів на суму понад €40 млрд, важливих для військово-промислового комплексу (мінерали, кераміка, гума).

Обмеження стосуватимуться понад 100 нафтових танкерів, що беруть участь у незаконній торгівлі енергоносіями. Загалом до чорного списку ввійде близько 550 суден.

Пакет був затриманий через заперечення кількох країн, зокрема Австрії, Угорщини та Словаччини, але всі вони зрештою погодилися його ухвалити.