«Слідство.Інфо»: Журналістку Анастасію Глуховську понад два роки утримують росіяни, не висуваючи жодних звинувачень

Новини

РІА-Південь

У серпні 2023 року співробітники ФСБ Росії захопили в заручниці мелітопольську журналістку Анастасію Глуховську. Понад два роки Росія тримає її в незаконному ув’язненні, не висуваючи жодних звинувачень.

Про це йдеться в розслідування «Слідство.Інфо».

РІА-Південь

20 серпня 2023 року співробітники ФСБ Росії увірвалися в квартиру Глуховської та захопили її в заручниці. Крім того, у квартирі провели обшук і забрали всі носії інформації: ноутбук, флеш-накопичувачі, телефон. З того часу з журналысткою немає зв’язку. 27 жовтня на своєму сайті російська ФСБ повідомила, що мелітопольських «агентів» затримували співробітники спецслужби. Хоча в офіційному листі, датованому 13 жовтня, ФСБ відповіла рідним Глуховської, що її не затримували.

Спершу Анастасію Глуховську утримували в підвальному приміщенні підприємства «Руслан-комплект», яке окупанти перетворили на катівню. Журналістам «Слідства.Інфо» вдалося отримати свідчення жінки, яку утримували там разом з Анастасією. Вона розповіла, що полонену журналістку катували.

Журналістам «Слідства.Інфо» вдалося знайти свідка, який знає, куди після Таганрогу етапували Анастасію Глуховську. Йдеться про СІЗО № 3 у Кізелі Пермського краю РФ. Раніше там зафіксували щонайменше дві смерті українських бранців — міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва і журналістки Вікторії Рощиної.

За інформацією джерел «Слідства.Інфо» у правоохоронних органах, журналістку перевезли в цей ізолятор 30 серпня 2024 року.

«Нас привезли у Кізел десь в кінці листопада, на початку грудня. Я захворів. Там щойно ти прокинувся — вмикали гімн [Росії]. Увімкнувся гімн, і я вперше за 28 років втратив свідомість. Потім мене повели до лікаря, зробили флюорографію. Виявилося, що у мене чи то запалення легенів, чи то пневмонія була. Мене водили до лікарні на ін’єкції. Я стояв чекав своєї черги і почув прізвище Насті», — каже колишній військовополонений Євгеній Шолудько.

Це єдиний випадок, коли він чув у Кізелі Анастасію Глуховську. Проте, додає він, із жіночих камер неодноразово лунали крики.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» надсилала запити до СІЗО в Кізелі, російському Міністерству оборони і Федеральної служби покарань із питаннями про те, де утримують Анастасію. Проте від жодної з установ відповіді не отримала.

«Слідство.Інфо» має у своєму розпорядженні лист від Слідчого комітету РФ, з якого ясно, що за два роки в неволі Глуховській так і не висунули жодного офіційного звинувачення. Водночас інших цивільних мелітопольців, яких затримали тоді ж, коли й Глуховську, — судять.