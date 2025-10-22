СБУ показала нові морські дрони Sea Baby. Влітку вони атакували Кримський міст
- Олександр Булін
Служба безпеки України
Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських дронів Sea Baby. Вони вже пройшли бойові випробування у Чорному морі.
Про це повідомила СБУ.
Зокрема, ці дрони використовували для третьої успішної атаки на Кримський міст, яка відбулася 3 червня 2025 року. Вони доставили до потрібного місця вибухівку, якою оператори підірвали опори мосту.
Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1 500 км і нести до 2 тис. кг вантажу. Вони мають посилені двигуни і сучасну систему навігації.
Розробники представили два дрони з різною зброєю. Перший оснащений кулеметною установкою, що має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».
Нові модифікації Sea Baby побудували за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24.
- У 2023 році попередні модифікації Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу окупованого Криму, завдяки чому вдалося підірвати щонайменше чотири військових кораблі російського флоту. Це перший у світі приклад успішного дистанційного мінування.
- У 2024 році ідеолог створення морських дронів Sea Baby бригадний генерал Іван «Хантер» Лукашевич отримав нагороду «Національна легенда».