Контракт «18—24» розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Відтепер контракт «18—24» можна укласти з будь-яким бойовим підрозділом Сил оборони України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про запуск контракту на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Тоді при підписанні контракту можна було обирати лише з кількох бригад. У Міноборони наголосили, що це не мобілізація чи обовʼязок, основний акцент цього контракту — добровільність.

За контракт можна отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізуватимуть після року служби.

Наприкінці липня уряд вирішив запустити окремий напрямок програми «Контракт 18—24» — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має кілька особливих умов. Головна — це чіткий термін служби два роки.

Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїздити за кордон.