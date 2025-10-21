«Її купила твоя мама»: речник Пентагону відповів на питання про краватку міністра оборони в кольорах РФ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Журналісти HuffPost запитали представників Пентагону, чому міністр оборони Піт Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі носив краватку з червоними, білими та синіми смугами — у тому ж порядку, що й кольори російського прапора.

За даними видання, у відповідь на запит видання головний речник Пентагону не стримався від сарказму.

«Його мама купила йому цю краватку — і це патріотична американська краватка, ідіоте», — сказав він.

Як пише агенція, аксесуар Гегсета одразу отримав схвальні відгуки від російських чиновників і навіть офіційного агентства ТАСС.

Getty Images / «Бабель»

Інший речник оборонного відомства, Кінгслі Вілсон, додав у заяві, що Гегсет — «патріот, який шанує свою країну і прапор», а критика з боку «лівого HuffPost» лише «свідчить про упередженість».

«Якщо любити свою країну настільки, щоб представляти її з голови до ніг, є злочином, то вважайте міністра Гегсета винним», — зазначив Вілсон.

HuffPost також нагадав, що Гегсет часто носить речі, створені з елементів американського прапора, і запитав, чи знайомий він із кодексом прапора США, який забороняє використовувати прапор як одяг. Пентагон коментаря з цього приводу не надав.