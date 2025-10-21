Новини

Рада підтримала збільшення видатків держбюджету — на оборону направлять 325 млрд грн

Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада на засіданні 21 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроєкт № 14103 про збільшення видатків Держбюджету-2025 на нацбезпеку та оборону на 325 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Рішення в другому читанні підтримали 297 нардепів.

Ось куди направлять додаткові кошти:

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк додав, що Рада також підтримала доручення голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроєкт та відправити його на підпис президенту.