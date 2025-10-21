Нардепка від «Слуги народу» Анна Колісник склала мандат

Новини

Верховна Рада 21 жовтня достроково припинила повноваження народної депутатки від «Слуги народу» Анни Колісник.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

За це рішення проголосували 262 депутати.

Колісник написала заяву на складання мандата ще у травні 2025 року, а в червні в Раді зареєстрували проєкт постанови про припинення її повноважень.

Що відомо про колишню депутатку

Анна Колісник була депутаткою від партії «Слуга народу» з 2019 року, а також членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2022 році НАБУ та САП повідомили їй про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 мільйона гривень. За версією слідства, депутатка не внесла до е-декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки в нежитловому приміщенні в Харкові та автівки.

У березні 2023 року її визнали винною в недостовірному декларуванні й оштрафували, однак звільнили від покарання у звʼязку із закінченням строків давності. Сторона захисту подала скаргу на це рішення. У червні 2023 року ВАКС закрив справу.

Крім того, у 2021 році журналісти зняли, як у телефонному листуванні під час позачергового засідання парламенту ще до повномасштабного вторгнення, коли в Раді розповідали про скупчення військ РФ на кордоні, Колісник написала своїм знайомим, що «треба звалювати з цієї країни». Потім вона пояснила, що мала на увазі відпочинок на травневі свята.