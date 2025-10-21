WSJ: Трамп сказав Зеленському не розраховувати на швидке отримання Tomahawk і «прямо дратувався» під час зустрічі
Юлія Завадська
-
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повинна очікувати швидкого отримання далекобійних ракет Tomahawk.
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
За словами американських, європейських та українських посадовців, Трамп під час зустрічі із Зеленським подекуди «прямо дратувався» — в якийсь момент він навіть відмовився дивитися на карти бойових дій.
Співрозмовники видання повідомили, що Трамп заявив Зеленському, ніби його пріоритет — завершення війни, і дав зрозуміти, що він «не привʼязаний до жодного конкретного територіального результату».
- 17 жовтня Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі. Axios із посиланням на джерела писало, що під час цих перемовин президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і «був жорстким».
- Пізніше в інтервʼю NBC News Зеленський сказав :«Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».