WSJ: Трамп сказав Зеленському не розраховувати на швидке отримання Tomahawk і «прямо дратувався» під час зустрічі

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повинна очікувати швидкого отримання далекобійних ракет Tomahawk.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами американських, європейських та українських посадовців, Трамп під час зустрічі із Зеленським подекуди «прямо дратувався» — в якийсь момент він навіть відмовився дивитися на карти бойових дій.

Співрозмовники видання повідомили, що Трамп заявив Зеленському, ніби його пріоритет — завершення війни, і дав зрозуміти, що він «не привʼязаний до жодного конкретного територіального результату».