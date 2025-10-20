Прокурор розповів деталі справи про побиття поліціянтами чоловіка біля ТЦК у Києві

Новини

Потерпілий у справі побиття біля Територіального центру комплектування в Києві виявився військовозобов’язаним, якого поліціянти доставили до Голосіївського ТЦК.

Про це 20 жовтня повідомив прокурор у справі Олексій Гродський у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, правоохоронці зупинили чоловіка на вулиці, коли «побачили, що він військовозобов’язаний», після чого вирішили доставити його до центру.

«Вони його зупинили, побачивши, що він військовозобов’язаний. Вони просто рухаючись по маршруту, виявили дану особу, потерпілого. Потім здійснили доставку його до центру», — зазначив прокурор.

Раніше Печерський районний суд Києва обрав двом підозрюваним поліціянтам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 18 грудня. Прокуратура саме цього й просила, а сторона захисту не заперечувала.

Прокурор Гродський пояснив, що таке рішення обумовлене поведінкою підозрюваних:

«Вони самі з’явилися до слідства, надавали свідчення, визнають вину, каються, співпрацюють з розслідуванням. Саме тому — цілодобовий домашній арешт», — сказав він.

За даними ДБР, побиття сталося після того, як чоловік розпилив у службовому авто перцевий балончик. Проте, за словами прокурора, ця інформація ще перевіряється:

«Що саме було розпилено — поки невідомо. Сьогодні мали проводитися слідчі дії з огляду автомобіля, аби з’ясувати, чи є там балончик, і вилучити його, якщо він знайдеться», — зазначив Гродський.

Він також уточнив, що чоловік не чинив прямого опору, але «в автомобілі відбувалися певні події, які зараз перевіряються в межах слідства».

Прокурор повідомив, що потерпілий наразі перебуває на лікарняному, а досудове розслідування триває.