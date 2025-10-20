Суд обирав запобіжні заходи двом поліціянтам, яких підозрюють у побитті чоловіка біля ТЦК у Києві

Новини

Печерський районний суд обрав запобіжний захід для двох поліціянтів, яких підозрюють у побитті чоловіка біля Територіального центру комплектування (ТЦК). До 18 грудня вони перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє «Суспільне».

Інцидент стався 17 жовтня біля Голосіївського районного ТЦК. Правоохоронці, за версією слідства, завдали потерпілому, який лежав на порозі мікроавтобуса, щонайменше 10–15 ударів руками та ногами по голові й тілу.

У Державному бюро розслідувань (ДБР) уточнили, що побиття сталося після того, як затриманий розпилив у салоні автомобіля перцевий балончик.

Наразі поліціянтів підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень. У разі доведення вини їм загрожує до восьми років позбавлення волі.