Міністр оборони Німеччини вважає, що відновлення військового призову в країні стане «фактором стримування» для РФ

На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, військовий призов чоловіків може стати «фактором стримування» для Росії.

Його цитує Spigel.

«Якщо ми знову проведемо військовий призов усіх чоловіків певного віку та зберемо дані всіх, хто придатний до військової служби, це помітять у Росії. Інакше кажучи, це також є фактором стримування!» — заявив Пісторіус.

Він додав: якщо у країні запровадять «оборонний стан, якому необхідно запобігти», призов, який призупинили у 2011 році, буде негайно поновлений згідно з основним законом.

«Тоді нам потрібно буде знати, хто готовий до розгортання [армії], а хто ні. Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми знову зможемо проводити загальнонаціональний призов», — сказав німецький міністр оборони.

Раніше Spiegel писав, що урядова коаліція Німеччини розглядає можливість запровадити лотерейну систему призову на військову службу у разі, якщо не знайдеться достатньої кількості добровольців, як це передбачено законом.

Щодо цього питання досі існують розбіжності між ХДС/ХСС та СДПН. Згідно з концепцією про лотерейну систему призову спочатку служба залишатиметься добровільною.

Пісторіус пропонує, щоб усім 18-річним надсилати анкету з питаннями про здоров’я, фізичну підготовку, освіту та ставлення до служби. Хлопці заповнюватимуть її обов’язково, а жінки та люди третьої статі — за бажанням.

Якщо і ця система не забезпечить армію достатньою кількістю солдатів, то в Німеччині відновлять обов’язковий призов, який не діє вже майже 15 років.