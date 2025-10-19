Трамп каже, що США не можуть віддати Україні всю зброю, бо їм самим буде недостатньо
- Світлана Кравченко
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не може передати Україні «всю зброю», адже сама її потребує.
Про це він сказав в інтервʼю Fox News.
Трамп наголосив, що не може ставити свою країну під загрозу, віддавши зброю Україні.
«Ми просто не можемо цього зробити. Я добре ставлюсь до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу США», — пояснив американський президент.
Також у Трампа запитали, чи вірить він, що російський диктатор Путін відкритий до ідеї завершити війну, не захоплюючи значну частину території України.
«Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали й мають багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію», — відповів Трамп.
За його словами, США — «єдина нація, яка входить, виграє війну, а потім йде».
Що передувало
Трамп і Путін говорили телефоном 16 жовтня. Після того президент США написав, що вони з очільником Кремля скоро зустрінуться в Угорщині.
Як пише Washington Post, Путін у телефонній розмові з Трампом озвучив вимогу отримати всю Донеччину. Він натякнув, що в обмін на Донеччину готовий віддати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.
Наступного дня після розмови з Путіним Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі. Axios із посиланням на джерела писало, що під час цих перемовин президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і «був жорстким».
Пізніше в інтервʼю NBC News Зеленський сказав :«Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».