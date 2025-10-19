Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню

Новини

Khawaja M. Asif / Х

Делегація з Пакистану на зустрічі з представниками афганського угруповання «Талібан» у столиці Катару Досі 19 жовтня підписала угоду про припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Катару у соцмережі Х.

«Під час чергового раунду переговорів сторони домовилися про негайне припинення вогню та створення механізмів для встановлення миру і зміцнення стабільності між двома країнами», — йдеться у заяві відомства.

Угоду підписали міністри оборони Афганістану й Пакистану Мохаммад Якуб Муджахид та Хаваджа Асіф, а також представники Катару та Туреччини.

За даними МЗС Катару, переговори між Пакистаном та Афганістаном тривали 13 годин.

Як пише пакистанське видання Dawn, сторони також домовилися провести зустріч 25 жовтня в Стамбулі, щоб детально обговорити інші питання щодо перемир’я.

Міністр закордонних справ Пакистану Мохаммад Ісхак Дар привітав угоду, назвавши її «кроком у правильному напрямку». Він висловив сподівання, що на майбутній зустрічі в Стамбулі створять «конкретний та перевірений механізм моніторингу» для боротьби з тероризмом, «що виходить з афганської землі».

Речник уряду «Талібану» Забіулла Муджахід заявив, що згідно з укладеною угодою «жодна з країн не вчинятиме жодних ворожих дій проти іншої, а також не підтримуватиме груп, що здійснюють напади на уряд Пакистану».

«У майбутньому за посередництва країн-посередників буде створено механізм для розгляду двосторонніх претензій та забезпечення ефективного виконання цієї угоди», — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Пізно ввечері 11 жовтня сили афганського угруповання «Талібан» атакували прикордонні райони Пакистану. Там сталися перестрілки з використанням різних видів озброєння, зокрема артилерії.

Відповідальність за наступ узяв на себе так званий 201 армійський корпус талібських військових формувань. Сам «Талібан» заявляє, що атака є нібито відповіддю на «порушення суверенітету» Афганістану пакистанськими військовими, бо незадовго до цього Пакистан завдав авіаудару по Кабулу.

Пакистан і Афганістан повідомили про загибель десятків військових з обох сторін під час запеклих боїв уздовж спільного кордону.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що в країні ховаються бойовики «Талібану», які нападають на пакистанську територію за підтримки Індії. У Делі ці звинувачення відкидають. Ескалація відбулася на тлі візиту очільника афганського МЗС до Індії.