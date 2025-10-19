WP: Путін хоче отримати всю Донеччину. Таку вимогу він озвучив Трампу в телефонній розмові

Новини

Getty Images / «Бабель»

Очільник Кремля Володимир Путін хоче отримати всю Донеччину — таку вимогу він озвучив президенту США Дональду Трампу в останній телефонній розмові 16 жовтня.

Про це пише Washington Post із посиланням на двох високопосадовців, які знайомі з розмовою.

Як пише видання, таку вимогу очільник Кремля висунув для того, щоб закінчити війну. Путін натякнув, що в обмін на Донеччину готовий віддати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Деякі чиновники Білого дому розцінили це як прогрес у питанні територій.

Посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецька на зустрічі 17 жовтня, зазначивши, що регіон переважно російськомовний.

Що передувало

Трамп і Путін говорили телефоном 16 жовтня. Після того президент США написав, що вони з очільником Кремля зустрінуться в Угорщині. Пізніше він уточнив, що це відбудеться протягом кількох тижнів.

Наступного дня після розмови з Путіним Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі. Axios із посиланням на джерела писало, що під час цих перемовин президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і «був жорстким».

Пізніше в інтервʼю NBC News Зеленський сказав :«Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».