У понад 2 600 містах США спалахнули масштабні протести проти політики Трампа
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
У суботу, 18 жовтня, у понад 2 600 містах США відбулися масові протести руху No Kings («Ні королям»), спрямовані проти політики американського президента Дональда Трампа. Акції також пройшли за межами країни — у Лондоні, Барселоні та Мадриді.
Про це повідомляє Reuters.
Організатори звинувачують Трампа у спробі перетворити країну на автократію. Серед головних причин обурення:
- посилення імміграційного контролю;
- скорочення фінансування університетів;
- втручання федеральної влади у великі міста під приводом боротьби зі злочинністю.
Наймасовіші мітинги відбулися у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго та Сан-Франциско. Лише у столиці, за різними оцінками, зібралися сотні тисяч людей.
Протестний рух підтримали провідні представники Демократичної партії — Берні Сандерс, Александрія Окасіо-Кортес, Гілларі Клінтон, а також десятки американських знаменитостей.
Республіканці назвали акції «антиамериканськими», тоді як організатори відповіли, що «немає нічого більш американського, ніж сказати “у нас немає королів”».
За оцінками соціологів, участь у протестах могли взяти до трьох мільйонів людей — це може стати наймасовішою демонстрацією в сучасній історії США.
- У День народження Трампа, 14 червня, люди в 50 американських штатах, приблизно на 2 тисячах локацій вже виходили на протести проти його політики. Трамп попередив, що протестувальників на військовому параді «зустрінуть дуже великою силою». Протести охопили 2 тисячі локацій по всій країні — від великих міст до маленьких містечок. Акції проходили, зокрема, у Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Гʼюстоні. В Атланті поліцейські кілька разів застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.