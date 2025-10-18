Принц Ендрю відмовився від використання всіх своїх титулів. Його повʼязують з Джеффрі Епштейном

Новини

Getty Images / «Бабель»

Після років сексуальних скандалів і звинувачень у звʼязках з американським сексуальним злочинцем, фінансистом Джеффрі Епштейном, принц Ендрю відмовився від використання всіх своїх титулів і почестей. Він більше не може підписуватися як герцог Йоркський або ставити після свого імені KG — лицар Ордена Підвʼязки. Граф Інвернесс і барон Кілліле також викреслені з його списку титулів. Імʼя Ендрю Інвернесс він іноді використовував у своїх ділових стосунках.

Про це пише BBC.

Через те, що він відмовився використовувати титули, але не відмовився від самих титулів, зміни в його статусі залишаються внутрішньою справою королівської родини. В іншому разі парламент мав би ухвалити закон, щоб офіційно позбавити його титулу герцога Йоркського. Це було б неприємно й складно, але палац уже подавав сигнали, що готовий діяти, і був упевнений, що парламент, як і громадська думка, підтримали б таке рішення.

Букінгемський палац довгий час був роздратований скандалами навколо принца Ендрю й тим, що королівське джерело називає «постійним парадом заголовків». Питання про звʼязки Ендрю з Джеффрі Епштейном заважали роботі решти королівської родини. До цього додалися питання про фінанси Ендрю та його звʼязки з ймовірним китайським шпигуном.

Цей останній крок показує розуміння того, що навіть коли Ендрю не є відповідальністю королівської сімʼї, він все одно шкодить їхній репутації. Це відчуття посилив електронний лист, опублікований в середині жовтня. З нього видно, що принц Ендрю підтримував звʼязок з Епштейном довше, ніж стверджував у своєму інтервʼю BBC у 2019 році. Джерело в королівській родині сказало BBC, що це змінило ситуацію, оскільки у версії принца виявили очевидні «слабкі місця».

Палац посилив тиск і через опубліковані уривки з посмертних мемуарів жертви справи Епштейна Вірджинії Джуффре. Вона досягла фінансової угоди з принцом Ендрю, а на початку цього року покінчила життя самогубством. Мемуари Джуффре, які опублікують 21 жовтня, знову народять токсичні асоціації Ендрю з Епштейном.

Також у Сполучених Штатах може зʼявитися ще більше інформації під час пошуку документів, повʼязаних з Епштейном. Коли президент США Трамп прибув з державним візитом до Британії, протестувальники проєктували на стіни Віндзорського замку зображення Ендрю та Епштейна.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми., політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також чинного президента США Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями й відвідували ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.