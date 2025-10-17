Фінляндія виділяє Україні нову військову допомогу на понад €50 млн

Новини

Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю орієнтовно €52 мільйони. Президент країни схвалив це рішення за пропозицією уряду 17 жовтня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Міноборони Фінляндії.

Це вже 30-й пакет військової допомоги, який Фінляндія надає Україні. Здебільшого він складається з нових замовлень у фінських компаній.

З міркувань безпеки зараз не розкривають інформацію про графік поставок і про те, яке саме озброєння внесли в новий оборонний пакет.

Міністерство оборони Фінляндії каже, що враховували як потреби України, так і ресурси Збройних сил своєї країни.

Загалом Фінляндія вже передала Україні допомоги на майже €2,9 мільярда.