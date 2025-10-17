В ЄС пояснили, як Україна може вступити до Євросоюзу, попри те, що має окуповані території

Новини

Reuters / «Бабель»

Окупація частини територій не стане на заваді вступу України до Європейського Союзу, оскільки блок може застосувати механізм перехідних періодів.

Про це заявив доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер в інтерв’ю «Європейській правді».

Він пояснив, що коли Україна приєднається до ЄС, перехідний період діятиме тільки для підконтрольної частини країни. А пізніше, коли інші території звільнять, для них почнеться «свій відлік» цих перехідних періодів.

За словами Галера, такий підхід дозволить не загальмувати процес вступу й запобігти спробам використати тимчасово окуповані території як аргумент проти євроінтеграції України — як з боку Росії, так і з боку скептиків у Європі.

Водночас він підкреслив, що остаточне рішення про прийняття України до ЄС потребує одностайності всіх держав-членів, тому політичні зміни в країнах блоку можуть вплинути на темпи процесу.

«Але що для мене абсолютно ясно — це те, що коли ситуація буде стабільною, вступ України до ЄС буде можливим, незалежно від того, контролюватимете ви всю свою територію чи ні», — наголосив Галер.