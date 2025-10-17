В ЄС пояснили, як Україна може вступити до Євросоюзу, попри те, що має окуповані території
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Окупація частини територій не стане на заваді вступу України до Європейського Союзу, оскільки блок може застосувати механізм перехідних періодів.
Про це заявив доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер в інтерв’ю «Європейській правді».
Він пояснив, що коли Україна приєднається до ЄС, перехідний період діятиме тільки для підконтрольної частини країни. А пізніше, коли інші території звільнять, для них почнеться «свій відлік» цих перехідних періодів.
За словами Галера, такий підхід дозволить не загальмувати процес вступу й запобігти спробам використати тимчасово окуповані території як аргумент проти євроінтеграції України — як з боку Росії, так і з боку скептиків у Європі.
Водночас він підкреслив, що остаточне рішення про прийняття України до ЄС потребує одностайності всіх держав-членів, тому політичні зміни в країнах блоку можуть вплинути на темпи процесу.
«Але що для мене абсолютно ясно — це те, що коли ситуація буде стабільною, вступ України до ЄС буде можливим, незалежно від того, контролюватимете ви всю свою територію чи ні», — наголосив Галер.
- Україна разом із Молдовою синхронно рухаються шляхом євроінтеграції: обидві країни завершили скринінг законодавства й паралельно переходять до наступних етапів переговорів. Водночас Кос зазначала, що ЄС розглядає варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу, через блокування Угорщини.
- У квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% угорців проти вступу України до ЄС.
- Данія закликала посилити тиск на Угорщину через порушення засадничих принципів Європейського Союзу. Міністерка в справах Європи Марі Бʼєрре заявила, що Копенгаген домагатиметься активізації процедури за статтею 7 Договору про ЄС — її ще називають «ядерною опцією», бо вона дозволяє обмежити права країни-члена, зокрема позбавити її голосу в Раді ЄС.
- 30 вересня Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.