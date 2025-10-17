У Росії засудили 15 полонених бійців батальйону «Айдар». Їм дали терміни від 15 до 21 року
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Медіазона
У російському Ростові-на-Дону суд виніс вирок 15 українським військовополоненим із батальйону «Айдар». Їм дали терміни від 15 до 21 року позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Про це повідомляє російське видання «Медіазона».
Загалом у цій справі проходило 18 українців. Двох медикинь раніше повернули в Україну в межах обміну полоненими, а справу одного з водіїв виділили в окреме провадження — його подальша доля невідома.
Жодного з військових не звинувачували у воєнних злочинах — російський суд визнав злочином сам факт служби в українській армії. До відповідальності притягнули навіть медиків, пояснюючи це тим, що надання допомоги пораненим «підтримувало боєздатність підрозділу».
Під час засідань полонені розповідали про тортури, яких зазнавали в полоні. Коли настав час виступів сторони захисту, суд закрили для слухачів і преси, посилаючись на «широкий резонанс» справи та «загрози учасникам процесу».
- Росіяни регулярно проводять суди над українцями. Наприклад, 8 серпня суд у Ростові-на-Дону засудив бійця «Азову» Владислава Шпака до 21 року увʼязнення в колонії суворого режиму. До п’яти років і двох місяців позбавлення волі також засудили 54-річну українку Олену Іпатову. Її визнали винною за статтею про участь у терористичній спільноті.