Reuters: Європейські дипломати зустрілися з білоруським послом на тлі потепління між Білоруссю та США

Посол Білорусі у Ватикані Юрій Амбразевич провів зустрічі з представниками країн Європейського Союзу. Європейські дипломати назвали це спробою зменшити ізоляцію Мінська після потепління відносин між Білоруссю і Сполученими Штатами.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Високопосадовці з Білорусі здебільшого стали персонами нон грата в ЄС відтоді, як Європа запровадила санкції після виборів 2020 року. Санкції неодноразово посилювали після того, як Мінськ підтримав повномасштабну агресію Росії проти України.

Але принаймні один європейський дипломат заявив, що нещодавно зустрівся з послом Білорусі у Ватикані, колишнім заступником міністра закордонних справ Юрієм Амбразевичем. Амбразевич прагнув донести повідомлення, що Білорусь намагається подолати свою політичну ізоляцію та може зіграти певну роль у пошуку переговорного рішення між Росією та Україною, а також у майбутніх переговорах щодо європейської безпеки.

Посольство Білорусі в Парижі, де Амбразевич також акредитований як посланник при ЮНЕСКО, наприкінці вересня надіслало електронні листи до представництв низки європейських країн із запрошенням дипломатів на зустріч. У листі, копію якого отримало Reuters, зазначалося, що Амбразевич «зараз неофіційно відповідає за координацію дипломатичних контактів Білорусі в столицях Західної Європи».

У посольстві Білорусі агентству повідомили, що Амбразевич «запросив кілька зустрічей зі своїми колегами-послами, акредитованими у Франції, відповідно до стандартної дипломатичної практики». Троє інших європейських дипломатів підтвердили, що їхні країни отримали запрошення, і що деякі країни погодилися зустрітися з Амбразевичем.

«Я думаю, вони відчувають, що з Трампом відкрилося вікно для скасування санкцій, тому вони ним користуються», — сказав один із дипломатів.

Американські чиновники кажуть, що Білий дім сподівається витягнути Білорусь з геополітичної орбіти Москви, навіть якщо лише певною мірою. Але деякі європейці вважають це малоймовірним, враховуючи сильну залежність Лукашенка від Росії.