На Дніпропетровщині засудили священника УПЦ (МП), який під час літургій вихваляв російських окупантів
- Юлія Завадська
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали протоієрея місцевого храму УПЦ (Московського патріархату), який під час богослужінь публічно вихваляв російських військових і закликав українців скласти зброю перед ворогом.
Про це СБУ повідомляє в Telegram.
За матеріалами слідства, клірик записував на відео свої проросійські проповіді, плануючи передати їх очільнику РПЦ патріарху Кирилу (Гундяєву) як доказ своєї «вірності» Кремлю. Крім того, він поширював у Telegram-каналах матеріали російської пропаганди та заклики до захоплення України.
Його затримали наприкінці вересня. Суд визнав священника винним у вчиненні злочину проти державної безпеки України. З огляду на співпрацю обвинуваченого зі слідством, йому призначили покарання — три роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік.
- Станом на жовтень 2025 року в Україні діє закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних із Російською православною церквою (РПЦ). Державна служба з етнополітики подала позов до суду про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ (МП), визнавши її афілійованою з РПЦ. Водночас парафії не закриваються автоматично — громади можуть продовжувати діяльність, якщо юридично розірвуть зв’язки з Москвою. Попри це більшість структур УПЦ досі не провели таких змін, а на місцях фіксуються випадки, коли нові храми зводять під виглядом приватного будівництва.