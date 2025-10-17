Колишньому раднику Трампа з нацбезпеки висунули кримінальні звинувачення

Новини

Getty Images / «Бабель»

Колишньому раднику президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення. Йому інкримінують неналежне поводження із секретними матеріалами.

Про деталі пише The Washington Post.

Болтону висунули 18 звинувачень у передачі або зберіганні інформації щодо національної оборони. Кожне з них передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

В обвинувальному акті стверджується, що Болтон поділився понад тисячею сторінок «щоденникових» записів, у яких детально описував свою конфіденційну роботу між 2018 і 2019 роками, з двома родичами. Вони допомагали йому готувати книгу «Кімната, де це сталося», опубліковану у 2020 році.

За звинуваченнями, Болтон надсилав ці повідомлення через особистий обліковий запис електронної пошти. Його пізніше зламала людина, яку влада США вважає повʼязаною з урядом Ірану. Прокурори також звинуватили Болтона в тому, що він роздрукував і зберігав багато із цих записів у своєму домі, який агенти ФБР обшукали в серпні.

Адвокат Болтона заявив що звинувачення, на яких ґрунтується справа, розслідували та вирішили «роки тому».

«Ці звинувачення ґрунтуються на частинах особистих щоденників посла Болтона за його 45-річну кар’єру — записах, які не є секретними, доступними лише його найближчій родині та відомими ФБР ще з 2021 року», — сказав адвокат.

Болтон у своїй заяві стверджує, що як карʼєрний державний службовець він ніколи не ставитиме під загрозу зовнішню політику чи національну безпеку Америки.

«Ці звинувачення стосуються не лише зосередженості [Трампа] на мені чи моїх щоденниках, але його інтенсивних зусиль залякати своїх опонентів. Незгода та розбіжності є основоположними для конституційної системи Америки та життєво важливими для нашої свободи. Я з нетерпінням чекаю боротьби на захист моєї законної поведінки та викриття його зловживання владою», — сказав Болтон.

Болтон — третя менш ніж за місяць ціль кримінального переслідування опонентів президента. Раніше велике журі присяжних висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі в наданні неправдивої інформації Конгресу та генеральному прокурору Нью-Йорка Летиції Джеймс у справі про банківське шахрайство, що сталася останніми тижнями. Вони вели кримінальні розслідування проти Трампа.

На запитання про звинувачення Болтона Трамп заявив, що його колишній радник — «погана людина».