На Одещині в ДТП загинули двоє військових. Водій збив їх біля блокпоста
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
На дорозі біля села Сухий Лиман Одеської області близько 7 ранку 17 жовтня сталася ДТП. Загинули двоє військовослужбовців 34 і 36 років.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Правоохоронці попередньо встановили, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на військових, які перебували біля пересувного блокпоста. Чоловік пояснив: він їх не помітив. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.
Один потерпілий загинув на місці. Другий — у машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.