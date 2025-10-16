Сотні мільйонів доларів та дрони-перехоплювачі. Які результати 31-го засідання «Рамштайну»
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Денис Шмигаль | Міністр оборони України / Telegram
За результатами 31-го засідання у форматі «Рамштайн» партнери України анонсували військову допомогу на сотні мільйонів доларів, зокрема через ініціативу PURL.
Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль.
На засіданні домовились про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 мільйони. Наразі внески зробили або задекларували вже понад половину країн-членів НАТО.
Також Україна отримає нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 мільйонів. Їх виділять:
- Норвегія — $600 млн на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку;
- Нідерланди — $106 млн на ударні та розвідувальні БпЛА;
- Канада — $8 млн на дрони-перехоплювачі;
- Ісландія — $4 млн у межах «Данської моделі».
Крім того, партнери пообіцяли нові пакети військової допомоги:
- Швеція — $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026—2027 роках;
- Чехія — новий пакет на $72 млн;
- Канада — $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет;
- Португалія — $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU;
- Фінляндія — готує 13-й пакет військової допомоги.