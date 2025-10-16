Новини

Сотні мільйонів доларів та дрони-перехоплювачі. Які результати 31-го засідання «Рамштайну»

Ольга Березюк
Денис Шмигаль | Міністр оборони України / Telegram

За результатами 31-го засідання у форматі «Рамштайн» партнери України анонсували військову допомогу на сотні мільйонів доларів, зокрема через ініціативу PURL.

Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль.

На засіданні домовились про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 мільйони. Наразі внески зробили або задекларували вже понад половину країн-членів НАТО.

Також Україна отримає нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 мільйонів. Їх виділять:

Крім того, партнери пообіцяли нові пакети військової допомоги: