Сотні мільйонів доларів та дрони-перехоплювачі. Які результати 31-го засідання «Рамштайну»

Денис Шмигаль | Міністр оборони України / Telegram

За результатами 31-го засідання у форматі «Рамштайн» партнери України анонсували військову допомогу на сотні мільйонів доларів, зокрема через ініціативу PURL.

Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль.

На засіданні домовились про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 мільйони. Наразі внески зробили або задекларували вже понад половину країн-членів НАТО.

Також Україна отримає нові внески на закупівлю з української індустрії на $715 мільйонів. Їх виділять:

Норвегія — $600 млн на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку;

Нідерланди — $106 млн на ударні та розвідувальні БпЛА;

Канада — $8 млн на дрони-перехоплювачі;

Ісландія — $4 млн у межах «Данської моделі».

Крім того, партнери пообіцяли нові пакети військової допомоги: