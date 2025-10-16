Українські військові вдруге атакували Саратовський НПЗ

Новини

Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 16 жовтня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу у Саратовській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік його обсяг переробки нафти становив 4,8 мільйона тонн.

Підприємство залучене до забезпечення потреб армії РФ і спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів. Серед них бензин, дизельне пальне, мазут, різні марки бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки.

Попередня атака на обʼєкт сталася рівно місяць тому — 16 вересня.