Українські військові вдруге атакували Саратовський НПЗ
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч проти 16 жовтня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу у Саратовській області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік його обсяг переробки нафти становив 4,8 мільйона тонн.
Підприємство залучене до забезпечення потреб армії РФ і спеціалізується на виробництві понад 20 видів нафтопродуктів. Серед них бензин, дизельне пальне, мазут, різні марки бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки.
Попередня атака на обʼєкт сталася рівно місяць тому — 16 вересня.
- Останніми місяцями Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.