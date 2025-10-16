Білий дім дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа уповноважила ЦРУ проводити секретні операції у Венесуелі в межах кампанії проти лідера країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Незабаром після публікації NYT Трамп підтвердив, що санкціонував таємну операцію, і заявив, що США розглядають можливість ударів по території Венесуели.

«Зараз ми, безумовно, розглядаємо наземні операції, оскільки ми добре контролюємо морський простір», — заявив президент США журналістам.

Як зазначає NYT, нові повноваження дозволять ЦРУ проводити летальні операції у Венесуелі та здійснювати низку операцій у Карибському басейні.

ЦРУ зможе вживати таємних заходів проти Мадуро або його уряду як односторонньо, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією. Невідомо, чи планує ЦРУ якісь конкретні операції у Венесуелі.