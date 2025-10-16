Сенат США вже 9-й раз відхилив законопроєкт про фінансування уряду. Шатдаун може коштувати економіці США $15 мільярдів на тиждень

Новини

У середу, 15 жовтня, Сенат США вдевʼяте відхилив ухвалений Палатою представників законопроєкт про тимчасові витрати на роботу уряду. За оцінками Міністерства фінансів, шатдаун коштує економіці США $15 мільярдів на тиждень.

Про це пишуть The Hill та Reuters.

Проти законопроєкту проголосували 51 сенатор, за — 44. Пропозиція передбачала фінансування уряду до кінця листопада, для її ухвалення потрібно 60 голосів.

Голосування відбулося на 15-й день закриття уряду. Як пише The Hill, американські законодавці досі не мають жодного прогресу у розвʼязанні питання.

Демократи продовжують наполягати на тому, що до кінця місяця необхідно розвʼязати питання про закінчення терміну дії підвищених субсидій на медичне обслуговування. Представники Республіканської партії стверджують, що будуть вести переговори про кредити тільки після відновлення роботи уряду.

Як пише CNBC, голосування відбулося через кілька днів після того, як адміністрація Трампа заявила в суді, що понад 4 000 федеральних службовців отримали повідомлення про звільнення через шатдаун. Директор бюджету Білого дому Рассел Воут заявив, що загальна кількість скорочень може перевищити 10 тисяч. Але незабаром після цього федеральний суддя в Сан-Франциско тимчасово заборонив адміністрації Трампа звільняти федеральних службовців під час закриття уряду.