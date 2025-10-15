Данія надає понад $170 млн Україні — це частина великого пакета допомоги на кілька років. На що витратять гроші
Ірина Перепечко
Данія надає 1,1 мільярда данських крон (орієнтовно $171 мільйон), щоб посилити обороноздатність України. Це частина 27-го пакета допомоги, який анонсували раніше.
Про це повідомляє данське Міноборони.
Передбачені кошти й на постачання пального та підтримку у сфері реабілітації — обидва напрями реалізують під егідою НАТО, а також на навчання та підготовку українських військових — це лише частина ініціатив.
Крім того, 400 мільйонів крон ($62 мільйони) витратять на тренувальне обладнання для військових.
- Загалом 27-й пакет допомоги Україні від Дані передбачає донорські внески майже на 2,7 мільярда крон (приблизно $421 мільйона) у 2025—2028 роках. Із цієї суми 1,6 мільярда крон (майже $249,6 мільйона) витратять на купівлю дронів, боєприпасів і ракет через українську оборонну промисловість.