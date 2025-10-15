Німеччина виділить Україні допомогу на понад €2 млрд. Що туди увійде

Новини

Міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад €2 млрд.

Про це повідомляє NTV.

Під час засідання у форматі «Рамштайн» у середу, 15 жовтня, міністр заявив, що до пакета, зокрема, увійдуть:

системи ППО, зокрема Patriot;

радіолокаційні комплекси;

артсистеми з високоточною зброєю;

ракети;

боєприпаси.

Також Німеччина надасть дві додаткові системи ППО IRIS-T з керованими ракетами, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та ручну зброю.

«Поточні події на полі бою в Україні повинні зміцнити нашу рішучість продовжувати підтримувати Україну», – сказав міністр.

Напередодні уряд Німеччини схвалив закупівлю 424 нових бойових броньованих машин на суму майже €7 мільярдів.