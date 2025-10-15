Новини

Велика Британія ввела найжорсткіші санкції проти Росії — обмеження стосуються нафти

Автор:
Ірина Перепечко
Велика Британія 15 жовтня запровадила найжорсткіші на сьогодні санкції проти Росії — нові обмеження стосуються російських нафтових гігантів «Роснафта» і «Лукойл».

Про це повідомляє британський уряд.

Під санкції потрапили:

Щоб ще більше обмежити фінансові потоки до Кремля, Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, перероблених у третіх країнах із російської сирої нафти.

Сьогоднішні санкції виходять за межі нафтової сфери — під обмеження також потрапили компанії, які постачають електроніку, критично важливу для російських дронів і ракет. Ідеться про підприємства, зокрема, у Таїланді, Сінгапурі, Туреччині та Китаї.