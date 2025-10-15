У ChatGPT дозволять еротику для дорослих користувачів

Новини

Компанія OpenAI послабить встановлені обмеження для чат-бота ChatGPT — зокрема, дозволить еротику для перевірених дорослих користувачів.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у Х.

Він зазначив, що компанія ввела низку обмежень для ChatGPT через побоювання щодо впливу на психічне здоровʼя користувачів.

«Тепер, коли нам вдалося помʼякшити серйозні проблеми психічного здоровʼя і ми маємо нові інструменти, ми зможемо безпечно послабити обмеження в більшості випадків», — каже Альтман.

За кілька тижнів планується вихід нової версії ChatGPT, яка, за бажанням користувачів, зможе поводитись більше «по-людськи».

«Якщо ви хочете, щоб ваш ChatGPT відповідав дуже по-людськи, використовував безліч емодзі або поводився як друг, ChatGPT повинен це робити (але тільки якщо ви цього хочете, а не тому, що ми максимізуємо використання)», — зазначив очільник OpenAI.

А у грудні, коли компанія планує повністю впровадити вікові обмеження, у ChatGPT дозволять еротику для перевірених дорослих.