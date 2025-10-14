Розслідування: Уряд Асада два роки перевозив тіла з масового поховання в Сирії, щоб приховати свої злочини

Новини

Уряд колишнього президента Сирії Башара Асада протягом двох років проводив таємну операцію з перевезення тисяч тіл з одного з найбільших відомих масових поховань Сирії до секретного місця. Воно розташовано за понад годину їзди від міста Кутайфа, у віддаленій пустелі.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

Щоб розкрити місцезнаходження поховання в Думайрі та детально описати масштабну операцію, журналісти Reuters поспілкувалися з 13 людьми, які безпосередньо знають про дворічні зусилля з переміщення тіл, переглянули документи, надані причетними посадовцями, і проаналізували сотні супутникових знімків обох могил, зроблених протягом кількох років.

Операція з переміщення тіл з Кутайфи до іншого прихованого місця за десятки кілометрів називалася «Операція «Пересунь Землю». Вона тривала з 2019 по 2021 рік. Свідки сказали, що метою було приховати злочини уряду Асада та допомогти відновити його імідж.

Reuters не розкриває точне місцезнаходження поховання, щоб зменшити ймовірність того, що зловмисники можуть втрутитися в неї. За даними журналістів, поховання в пустелі Думайр, що складається зі щонайменше 34 траншей по 2 кілометри, є одним з найбільших, створених під час громадянської війни в Сирії. Розповіді очевидців та розміри цього місця свідчать про те, що там можуть бути поховані десятки тисяч людей.

Уряд Асада почав ховати загиблих у Кутайфі приблизно у 2012 році, на початку громадянської війни. За словами свідків, у братській могилі були тіла солдатів і вʼязнів, які померли у вʼязницях та військових шпиталях диктатора.

Сирійський правозахисник викрив поховання у 2014 році, опублікувавши у місцевих медіа фотографії, які розкрили існування могили та її загальне розташування на околиці Дамаска. Її точне місцезнаходження дізналися за кілька років завдяки судовим свідченням і повідомленням інших медіа.

За словами свідків операції, майже щотижня з лютого 2019 року по квітень 2021 року з Кутайфи до місця розкопок у пустелі Думайр їхали від шести до восьми вантажівок, наповнених землею та людськими останками. Reuters не змогло підтвердити, чи тіла з інших місць теж привезли в секретне місце, і не знайшло жодних документів, де б згадували операцію «Перемістити Землю» чи масові поховання загалом.

Усі, хто був безпосередньо причетний, згадували сморід. Зокрема, про це говорили двоє далекобійників, троє механіків, оператор бульдозера та колишній офіцер елітної Республіканської гвардії Асада, який брав участь в операції з перших днів.

Колишній офіцер Республіканської гвардії сказав, що ідея перемістити тисяч тіл виникла наприкінці 2018 року, коли Асад був на межі перемоги в громадянській війні в Сирії. Диктатор сподівався повернути міжнародне визнання після того, як багаторічними санкціями та звинуваченнями у жорстокості його відсторонили від гри. На той час Асада вже звинувачували в затриманні тисяч сирійців. Але жодні незалежні сирійські групи чи міжнародні організації не мали доступу до вʼязниць чи місць масових поховань.

Двоє далекобійників та офіцер розповіли Reuters, що військові командири повідомили мету переміщення тіл — очистити масове поховання в Кутайфі та приховати докази масових убивств. На час падіння Асада всі 16 траншей, які задокументували в Кутайфі, спорожніли.

За даними сирійських правозахисних груп, понад 160 тисяч людей зникли безвісти та, як вважається, поховані в десятках створених ним масових поховань. Організовані розкопки та аналіз ДНК можуть допомогти відстежити їхню долю.

Однак через обмеженість ресурсів у Сирії навіть відомі масові поховання здебільшого залишаються незахищеними та недослідженими. А нові лідери країни, які скинули Асада у грудні 2023 року, не оприлюднили жодних документів про похованих у них людей, попри неодноразові заклики родин зниклих безвісти.