На Харківщині розширили примусову евакуацію сімей з дітьми. З яких громад
- Олександр Булін
Рада оборони Харківської області розширила зону обовʼязкової евакуації сімей з дітьми з Купʼянського району.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Примусово евакуюватимуть родини із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 — Вільхуватської, 7 — Шевченківської територіальних громад. За даними ОВА там перебуває 601 дитина з 409 сімей.
ОВА повідомляє, що уже визначилимаршрути евакуації та передбачили місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сімʼї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги.
- Кабмін 11 жовтня запровадив Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги людям з тимчасово окупованих і прифронтових територій. Цим кроком уряд розподілив обовʼязки між відповідальними за евакуацію і створює можливості для аналізу потреб евакуйованих.