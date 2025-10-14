Тиск США змусив Нідерланди взяти під контроль китайського виробника мікрочипів

Новини

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Facebook

Документи нідерландського суду демонструють, що уряд конфіскував китайського виробника мікрочипів Nexperia після попередження США. У країні заявили, що компанії доведеться замінити свого генерального директора з Китаю, щоб не потрапити до санкційного списку.

Про це пише Bloomberg.

«Майже напевно, що генерального директора доведеться замінити, щоб претендувати на виключення зі списку організацій», — повідомило американське Бюро міжнародної безпеки та нерозповсюдження Міністерству закордонних справ Нідерландів у червні.

Це попередження спровокувало ланцюг подій, що призвели до поглинання Nexperia наприкінці жовтня. Тоді уряд країни використав Закон про доступність товарів, стверджуючи, що намагається запобігти ситуації, коли товари компанії в надзвичайній ситуації стануть недоступними. Цей закон ухвалили в часи Холодної війни й ніколи раніше не використовували.

Генерального директора Чжан Сюечженя відсторонили від посади після рішення суду. Він заснував материнську компанію Nexperia, китайську Wingtech Technology Co., і разом з сімʼєю контролює 15,4% акцій. Судді заявили, що Чжан не вжив заходів, щоб захистити Nexperia від загрози санкцій США, не внісши змін в управління, які допомогли б захистити дочірню компанію.

У рішенні Підприємницької палати Апеляційного суду Амстердаму Чжана звинуватили в тому, що він дозволив компанії розмістити цього року непотрібні замовлення на суму до $130 мільйонів у китайської компанії. У рішенні з посиланням на внутрішні звіти йдеться, що більшість закуплених китайських напівровідникових пластин, не оброблятимуть. Натомість їх зберігатимуть на складі, доки вони не стануть застарілими. Це означає, що Nexperia фактично розмістила замовлення на металобрухт.

Пекін запровадив експортний контроль над Nexperia у відповідь на поглинання урядом. Китайська торгова палата при ЄС заявила, що нідерландська влада «вчинила сучасний акт економічного бандитизму».