Росіяни вбили у Херсоні трьох людей, ще чотирьох поранили
- Світлана Кравченко
Росіяни опівдні 14 жовтня завдали чергового удару по Херсону — є жертви та постраждалі.
Про це повідомляють Херсонська ОВА та обласна прокуратура.
Через російський артилерійський обстріл Дніпровського району міста загинули дві літні жінки та 45-річний чоловік.
За життя 55-річного чоловіка борються медики — він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітки. Його стан важкий.
Також відомо про чотирьох поранених цивільних. Трьом з них — 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 років — надали допомогу на місці.
- Раніше цього дня російські окупанти вдарили по вантажівках Управління ООН з координації гуманітарних справ на Херсонщині.