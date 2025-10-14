Китай увів санкції проти американських підрозділів південнокорейського судноплавного гіганта

Новини

Китай запровадив санкції проти американських підрозділів південнокорейського судноплавного гіганта Hanwha Ocean Co. і пригрозив подальшими заходами у відповідь проти галузі.

Про це пише Bloomberg.

Санкції, спрямовані проти п’яти американських підрозділів Hanwha Ocean, спричинили падіння світових фондових ринків, адже інвестори зменшили сподівання на пом’якшення напруги між двома найбільшими економіками світу. Акції Hanwha Ocean знизилися на 6,2%, тоді як акції китайських суднобудівників, навпаки, зросли.

Дії Китаю загострюють давню суперечку зі США за домінування на морі. Обидві сторони вже запровадили спеціальні портові збори для суден одна одної, а США залучили союзників — особливо Південну Корею — щоб допомогти відродити американську суднобудівну промисловість. Це протистояння має глобальні наслідки, адже морські перевезення забезпечують понад 80% міжнародної торгівлі.

Як зазначає Bloomberg, за останнє десятиліття китайські суднобудівники перевершили південнокорейських і японських конкурентів, ставши найбільшими виробниками суден у світі, тоді як американська галузь майже занепала. Ініціатива адміністрації Трампа відродити суднобудування у США відкрила південнокорейським компаніям можливість розширити свій вплив — Сеул пообіцяв інвестувати $150 мільярдів у розвиток американських амбіцій у цьому секторі.

Судноплавство — лише одна з точок напруження у відносинах між Китаєм і США. Пекін посилив експортний контроль над експортом рідкісноземельних металів, а США розширили обмеження на доступ Китаю до мікрочипів і пригрозили додатковими митами у 100%.

Цього тижня китайські чиновники мають шанс знизити напруженість. Заступник міністра фінансів КНР Ляо Мінь, ключовий член команди Пекіну з торговельних переговорів, бере участь у щорічній зустрічі міністрів фінансів країн світу у Вашингтоні, де він уже зустрівся з членами команди міністра фінансів США Скотта Бессента, повідомили джерела Bloomberg.