Венесуела закриває посольство в Норвегії після присудження Нобелівської премії лідерці опозиції

Венесуела 13 жовтня оголосила, що закриває своє посольство в Осло — це сталось через кілька днів після того, як лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо нагородили Нобелівською премією миру.

У своїй заяві венесуельський уряд не згадує нагороду Мачадо, зазначивши лише, що закриття є частиною реорганізації дипломатичної служби.

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило, що Каракас закрив своє посольство в Осло, не надавши причини. У відомстві назвали це рішення «прикрим».

«Попри наші розбіжності з багатьох питань, Норвегія прагне зберігати діалог із Венесуелою і продовжить працювати в цьому напрямку», — заявила речниця міністерства.

Вона також наголосила, що Нобелівська премія є незалежною від норвезького уряду.

Мачадо протягом багатьох років веде боротьбу проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, 12-річне правління якого багато країн вважають нелегітимним. Вона була змушена переховуватись більшу частину останнього року.

10 жовтня Нобелівський комітет присудив Мачадо премію миру за її «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели» та «боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії».

Що відбувається у Венесуелі

Ніколас Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, після смерті свого попередника Уго Чавеса. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів у серпні 2024 року — для нього це третій шестирічний президентський термін. Мачадо була головною кандидаткою від опозиції на виборах, але режим заблокував її участь. Тоді вона підтримала іншого кандидата — Едмундо Гонсалеса.

Після виборів місцева виборча комісія оголосила Мадуро переможцем попри численні екзитполи, які вказували на перемогу опозиції. Гонсалес стверджував, що переміг він. Зрештою Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом.

Західні країни, зокрема США, не визнали перемоги Мадуро. Україна також не визнає його легітимним.

За правління Мадуро країна опинилася в глибокій економічній кризі, яку посилили, зокрема, американські санкції. Він також перебуває в ізоляції від західних країн і є обʼєктом санкцій з боку США. Мадуро неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.