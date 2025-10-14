Новини

Українці зможуть блокувати масові спам-дзвінки: як це працює і куди скаржитися

Світлана Кравченко
rawpixel / Unsplash

Відтепер мобільні оператори можуть блокувати нав’язливі номери — українці більше не отримуватимуть масові спам-дзвінки.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Це стало можливим завдяки постанові уряду, яка набула чинності 2 жовтня. Вона дозволяє операторам блокувати спам-номери.

Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.

Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду — 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій.

Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям: