Генпрокурор Кравченко пропонує засуджувати вбивць і ґвалтівників дітей до довічного увʼязнення

За злочини особливої тяжкості проти дітей хочуть посилити кримінальну відповідальність і ввести довічне позбавлення волі.

З такою пропозицією звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності генеральний прокурор Руслан Кравченко.

На його думку, те, що нині за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі і навіть шанс на дострокове звільнення, — це несправедливо.

«І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось у житті... Країна втратила частину свого майбутнього, а злочинець, відбувши певний термін, може повернутися до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме із цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, — безальтернативне пожиттєве увʼязнення», — заявив генпрокурор.

Він вважає, що перспектива ніколи більше не вийти на свободу має стати стримувальним фактором для тих, хто планує злочин проти дитини.

Останнім часом прокурори вже змогли відстояти довічне позбавлення волі в деяких резонансних справах. Одна з них — це убивство 16-річного Максима Матерухіна на станції київського фунікулера у 2024 році.

Також у Харкові нещодавно довели провину 41-річного чоловіка у вчиненні злочинів проти статевої свободи малолітньої дитини.

Ще два таких вироки винесли на Дніпропетровщині для 44-річного злочинця, який ґвалтував і розбещував трьох малолітніх дітей, та чоловіка, що вбив неповнолітню дитину і вчинив сексуальне насильство.

Також генпрокурор навів статистику злочинів проти дітей за останні 19 місяців. Жертвами умисних вбивств стали 67 дітей, 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші за 14 років.

«Справедливість має бути жорсткою, а покарання, співмірним злочину. Прошу народних депутатів підтримати ініціативу Офісу генпрокурора і внести правки до законодавства України. Вбивця чи ґвалтівник більше не повинен розраховувати на поблажки чи прогалини закону», — закликав Кравченко.