Євросоюз помʼякшить митний режим для окремих продуктів з України
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Рада ЄС 13 жовтня ухвалила рішення зменшити або повністю скасування митні збори на агропродовольчі товари з України, зокрема на молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, мʼясо та мʼясні продукти.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Це рішення — частина перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.
Доступ України до ринку ЄС буде залежати від поступового приведення у відповідність до стандартів ЄС національних вимог до добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.
Крім того, документ враховує специфічні потреби окремих сільськогосподарських секторів ЄС, запроваджуючи надійний механізм захисту, який будь-яка зі сторін може активувати у разі порушення ринкової рівноваги.
При цьому передбачено, що доступ до ринку для найбільш чутливих товарів — таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед — залишатиметься обмеженим і поступовим. Повна лібералізація розглядатиметься лише для окремих нечутливих товарів, як-от молоко та молочна продукція.
Рішення ще має затвердити Комітет асоціації між ЄС та Україною.
- Угоду про асоціацію між ЄС і Україною підписали у 2014 році, а набрала чинності вона 1 вересня 2017 року. Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі (DCFTA) є економічною складовою угоди, яка визначає рамки модернізації економіки України та її торговельних відносин.
- Після неспровокованого й невиправданого повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС надав Україні низку торговельних пільг.