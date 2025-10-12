Трамп закликав розслідувати свій «український імпічмент» 2019 року

Новини

Президент США Дональд Трамп закликав розслідувати обставини свого так званого українського імпічменту 2019 року.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

«Український імпічмент (щодо мене!) був значно масштабнішим і незаконнішим обманом, ніж Вотергейт. Я сподіваюся, що відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це», — написав Трамп.

Він також назвав тодішнього заступника голови Комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа «нечесним і корумпованим».

Перший імпічмент Трампа

Під «українським імпічментом» Трамп має на увазі спробу усунути його з посади президента під час його першої каденції у 2019 році.

Тоді демократи звинуватили його в тому, що він під час телефонної розмови тиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи розслідувати діяльність сім’ї свого конкурента на виборах Джо Байдена, зокрема його сина Гантера, в Україні.

Палата представників тоді проголосувала за імпічмент, але Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав Трампа.