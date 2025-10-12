Між Філіппінами і Китаєм сталась нова морська сутичка поблизу спірних островів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Між філіппінськими та китайськими суднами сталась сутичка біля спірних островів у Південно-Китайському морі. Обидві країни звинувачують одна одну.

Про це пише Reuters.

Морська рада Філіппін звинуватила китайські морські сили у використанні водометів і тарані філіппінського судна біля острова Тіту, який контролюють Філіппіни (місцева назва Паг-аса).

За даними берегової охорони Філіппін, три судна стояли на якорі біля острова вранці 12 жовтня в межах урядової програми із захисту місцевих рибалок. У цей час китайські кораблі наблизилися і застосували водомети, щоб залякати їх.

Через годину китайський корабель берегової охорони нібито направив струмінь водомета безпосередньо у філіппінське судно, а потім протаранив його корму, спричинивши незначні пошкодження, але обійшлося без жертв.

Берегова охорона Китаю заявила, що два філіппінських урядових судна «незаконно увійшли» у води поблизу рифу Санді-Кей — коралового утворення в північній частині рифів Тіту в архіпелазі Спратлі, що призвело до зіткнення.

Пекін заявив, що філіппінське судно «небезпечним чином наблизилося» до китайського корабля берегової охорони, і поклав відповідальність за інцидент на Манілу.