У Єгипті троє дипломатів з Катару загинули в ДТП. Це сталося напередодні саміту щодо Гази

Islam Safwat / NurPhoto via Getty Images

У єгипетському місті Шарм-еш-Шейх, де в понеділок, 13 жовтня, мають відбутися міжнародні переговори щодо досягнення миру в секторі Гази, сталася смертельна ДТП за участю дипломатів з Катару.

Про це повідомило посольство Катару в Єгипті.

Там кажуть, що в автокатастрофі загинули три співробітники Ради міністрів Катару під час виконання службових обовʼязків. Ще двоє дипломатів травмовані, зараз їм надають медичну допомогу.

Посольство розпочало розслідування інциденту спільно з єгипетськими відомствами. Тіла загиблих і постраждалих обіцяють повернути до столиці Катару Дохи протягом доби.

Як пише Reuters з посиланням на джерела у службі безпеки, автомобіль, у якому їхали дипломати, перекинувся на повороті траси приблизно за 50 кілометрів від Шарм-еш-Шейха.

Аварія сталася за кілька днів після саміту офіційних осіб Катару, Туреччини та Єгипту, що привів до угоди між Ізраїлем і ХАМАС про припинення війни в секторі Гази.