Унаслідок вибуху на заводі з виробництва вибухівки у США загинули 16 людей
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Shutterstock
У результаті вибуху на заводі з виробництва вибухівки в американському штаті Теннессі 10 жовтня загинули 16 людей.
Про це пише BBC.
За словами шерифа округу, пошуково-рятувальні групи сподівалися знайти когось зі зниклих безвісти живими, але станом на вечір суботи «можна з упевненістю» вважати їх мертвими.
Спочатку влада припускала, що загинули 18 людей. Але в поліції зʼясували, що двох людей, які, як вважається, були присутні під час вибуху, насправді не було на місці події, і їх знайшли.
Наразі на місці вибуху агенти ФБР проводять експрес-тести ДНК для ідентифікації останків жертв та сповіщення їхніх родин.
На відеозаписах, знятих у пʼятницю, видно, що пожежі досі горять. Роботу заводу призупинили.
- Вибух на заводі з виробництва вибухівки Accurate Energetic Systems у містечку Мак’юен у штаті Теннессі стався вранці 10 жовтня. У результаті повністю зруйновано одну з будівель підприємства.
- Згідно з публічними даними, компанія отримала численні військові контракти, переважно від Армії та Військово-морських сил США, на поставки різних типів боєприпасів і вибухівки. Продукція варіювалася від вибухівки до наземних мін і невеликих підривних зарядів, включно з пластидом C4.