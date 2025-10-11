У Лозовій на Харківщині чоловік підірвав гранату під час сварки — є загиблий, постраждав підліток
- Світлана Кравченко
У Лозовій Харківської області через вибух гранати загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень — серед них нападник.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, увечері 10 жовтня в одному зі складських приміщень виник конфлікт між трьома чоловіками.
Під час суперечки 48-річний чоловік дістав ручну гранату і, від’єднавши запобіжну чеку, кинув у бік двох інших.
Унаслідок вибуху сам підозрюваний, 17-річний хлопець і 39-річний чоловік отримали поранення. Останній згодом помер у лікарні.
Правоохоронці вже затримали нападника. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві, замаху на вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами.
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зараз він у лікарні під конвоєм. Правоохоронці перевіряють мотиви злочину.
