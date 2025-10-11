Україна синхронізувала з Японією санкції проти Росії. Хто потрапив до списку
- Світлана Кравченко
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію з Японією антиросійських санкцій. Під обмеження потрапили вісім фізичних осіб та 14 компаній, причетних до підтримки воєнної машини РФ і обходу санкцій.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.
До санкційного списку потрапили:
- генеральний директор «Алроси» Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів;
- директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін;
- представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.
Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК — «Стаут» і Центр інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії.
Також під санкції потрапила приватна військова компанія «Конвой», створена на тимчасово окупованій території України. Її фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.
- Від червня 2025 року Україна ухвалила вже 8 санкційних пакетів і синхронізувала санкції зі США, Канадою, Великою Британією і Японією, а також з усіма санкційними пакетами Європейського Союзу.
- Загалом Україна запровадила обмеження проти 281 фізичної і 633 юридичних осіб, які пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, фінансово-банківською системою Росії, служінням окупанту на окупованих територіях України, а також залучені до обходу санкцій, функціонування російського тіньового флоту й викрадення українських дітей.