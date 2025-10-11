Уряд запровадив Держсистему евакуації з прифронтових та окупованих регіонів. Як працюватиме механізм

Новини

Telegram / Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів запровадив Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги людям з тимчасово окупованих і прифронтових територій.

Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

Цим кроком уряд розподілив обовʼязки між відповідальними за евакуацію і створює можливості для аналізу потреб евакуйованих.

За словами Свириденко, це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання.

Складові процесу евакуації розподілили так:

Мінрозвитку громад через Координаційний штаб здійснюватиме загальну координацію;

Мінсоцполітики відповідатиме за соціальний супровід і реінтеграція на місцях у громадах;

ДСНС — за безпеку, оповіщення й технічну частину евакуації;

місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечуватимуть організацію збірних пунктів, реєстрацію, транспортування та побутову підтримку;

Національна соціальна сервісна служба — координацію роботи мультидисциплінарних команд, до яких входять соціальні працівники, психологи, юристи й медики.

«Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього», — додала прем’єрка.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль також підписав наказ, що визначає порядок реінтеграції українських військових після повернення з полону.